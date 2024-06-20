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20 Haziran 2024 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 09:16:00

Zekayı uçuran 3 kahvaltılık

Kaynak: GUNES.COM

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Gün boyu güçlü bir zekaya sahip olmanın yolu kahvaltıda doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kahvaltıda zihin açan 3 besin zekanızı kendine getirebilir. İşte herkesin tüketebileceği zeki kahvaltılıklar…

Kahvaltı günün en önemli öğünü. Sizi gün boyu cin gibi de yapabilir, üzerinizde bir ağırlık hissine de sebep olabilir.

Bu yüzden zeka açan kahvaltılıkları bir araya getirdik. Öneri bizden tercih sizden...

ZİHİN AÇAN 3 KAHVALTILIK

Kahvaltıda yumurta ve ceviz gibi ürünler Omega-3 deposu olduğundan güne zinde başlamanızı sağlar. Size zeka dolu bir kahvaltılık hazırladık.

1. Çilekli smoothie

Çilek, ahududu, pancar gibi beyni harekete geçiren kırmızı meyve sebzeleri blendera atın ve kendinize bir smoothie hazırlayın. Kahvaltınız bir anda zeka tarifine dönüşecek. İçerisine chia tohumlarını da eklemeyi unutmayın.

2. Yumurta ve ceviz

Beyni güçlendiren yumurtaya ve cevize kahvaltıda mutlaka yer açın. İster peynirle tüketin ister güzel bir muffin yapın. Ceviz hem kalıcı enerji hem de lif sağlar.

3. Kuru yemişler

Sade yoğurt, üzerine fındık ve çilek eklediğiniz zaman beyninizi güçlendirir. Protein ve lif, sabah boyunca sabit enerji ve daha iyi konsantrasyon sağlarken, portakal kabuğu rendesi, kakule ve lapa lapa deniz tuzu damak tadınızı mutlu eder.

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