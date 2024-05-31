VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zayıflık için açlığa gerek yok! Bu çaylar iştah kesiyor
"Filenin Sultanları" Sırbistan'ı mağlup etti
Duvar kırdı, market soydu! Yorulan hırsız sonra bakın ne yaptı?
Eti Bakır teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'de güvenli madenciliğe öncülük ediyor
Meslek açıklaması dikkat çekti!
Yılmaz Erdoğan itirafı
31 Mayıs 2024 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 14:24:00

Zayıflık için açlığa gerek yok! Bu çaylar iştah kesiyor

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Birçok insan zayıflamak için aç kalıyor. Oysa kilo almanın bir sebebi de haddinden fazla aç kalmak. Zayıflama çayları kilo vermenin yöntemlerinden biri. Peki, hangi çaylar zayıflatır? Cevabı haberimizde…

Aç kalıyorum ama yine de zayıflayamıyorum diyorsanız henüz zayıflama çaylarından haberiniz yok demektir. Çünkü zayıflamak için tek çözüm aç kalmak değildir.

ZAYIFLAMA ÇAYLARI

Zayıflamaya yardımcı olan çaylar size inandırıcı gelmeyebilir. Ancak doğru okudunuz, rahatlatıcı bir fincan çay sizi zayıflatabilir.

Nane çayı

Nane çayı sindirimi hızlandırır. Fazla kalori yakmak için her gün bu karışımdan bir fincan içmek en iyisidir. Bu çay yemek yeme isteğinizi de azaltacak ve böylece yemeniz gerektiği kadar yemenizi sağlayacaktır.

Tarifi

Bir kaşık taze/kuru nane yaprağı alıp kaynar suya ekleyerek nane çayı hazırlayın. Yaprakları 5 dakika kaynatın ve ardından suyu süzün. Çayınızı biraz tatlı seviyorsanız bal ekleyin.

Gül çayı

Yapımı en kolay ve en lezzetli olan gül çayı, vücuttaki tüm toksinleri temizlediği için kılık değiştirmiş bir nimettir. Ayrıca, kabızlığı önlediği için, gül çayı tüketimi metabolizmanızın yerinde olmasını sağlar.

Tarifi

Taze gül yapraklarını bir kaşık çay yaprağı ile karıştırıp 4-5 dakika kaynatarak gül çayı hazırlayabilirsiniz.

Yeşil çay

İnsanlığa bir armağan olan yeşil çay metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olur.

Siyah Çay

Düzenli olarak içmemize rağmen, çoğumuz siyah çayın kilo vermeye yardımcı olduğunun farkında değiliz. Siyah çay kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur ve iştahı büyük ölçüde keser.

Etiketler : zayıflama zayıflatan çaylar aç kalmak
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"
Arabesk söyleyecek

Arabesk söyleyecek
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?
Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!

Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
Kalplere dokunan belgesel çekti

Kalplere dokunan belgesel çekti
'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'

'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'
Locadan konser servete bedel

Locadan konser servete bedel
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX