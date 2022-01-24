24 Ocak 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 20:00:00
Zayıflamak isterken şampiyon oldu
Hatay'da 4 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti.
Hatay'da 4 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti. Milli takım kampına da davet edilen 18 yaşındaki boksör Sıla, "Bundan sonraki hedefim, kampta milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek" dedi.