VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Pınar Gültekin davası 14 Şubat'a ertelendi
İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Mesai saatleri değişti, uçuşlar durdu
DSÖ: Omicron'un son varyant olacağını varsaymak tehlikeli
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım Sakarya'dan itibaren durduruldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 866 bin 540'a yükseldi
Johnson: Rusya Kiev'e `yıldırım harbi` planlıyor
Etiyopya'da feci kaza: En az 20 kişi öldü
AB: Avrupa güvenliği bölünemez
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den “varız” paylaşımı
ABD'den vazgeçip, Türkiye ile hareket edecekler
"Umarım Türkiye'nin teklifini kabul ederler"
İstanbul'da tüm uçuşlar durduruldu!
İstanbul Valiliği: Mesailer 15.30'da sona erecektir
İstanbul'u DEK'ler vuracak!
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Savaş gemileri bölgeye gidiyor
İstanbul zirvede
Zayıflamak isterken şampiyon oldu
Yıldız 'doğuran' bir Kara Delik keşfedildi
Miami'de yeni mekan heyecanı
Karlar kraliçesi
Sapık korkusundan evini değiştiriyor
Kaplıcaya manda baskını
24 Ocak 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 20:00:00

Zayıflamak isterken şampiyon oldu

ABONE OL

Hatay'da 4 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti.

Hatay'da 4 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti. Milli takım kampına da davet edilen 18 yaşındaki boksör Sıla, "Bundan sonraki hedefim, kampta milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek" dedi.

Etiketler : Hatay Sıla Üçyıldız Milli takım kampı
Radikal karar

Radikal karar
Cansu'ya şarkı yazmış

Cansu'ya şarkı yazmış
Programa uçuk engeli

Programa uçuk engeli
Maskesiz AVM'de

Maskesiz AVM'de
"Aç kaldığım zamanlar var"

"Aç kaldığım zamanlar var"
Öyle bir şey olabilir mi!

Öyle bir şey olabilir mi!
Can dostu için sokak sokak gezdi

Can dostu için sokak sokak gezdi
Gelin olmuş geliyor!

Gelin olmuş geliyor!
Nafaka alsa adası olurmuş

Nafaka alsa adası olurmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER