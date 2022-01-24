Zayıflamak isterken şampiyon oldu

Hatay'da 4 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti. Milli takım kampına da davet edilen 18 yaşındaki boksör Sıla, "Bundan sonraki hedefim, kampta milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek" dedi.

