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16 Mart 2021 Salı 17:44:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 17:44:00

Z kuşağına zamanı verimli kullanma tavsiyeleri

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Uzmanlar, uzun süre vakit geçirdikleri dijital eğlence sistemleri nedeniyle zaman algısı hızlanan ve normal hayata adapte olmakta zorlanan "Z kuşağı"nın zamanı verimli kullanabilmesi konusunda önerilerde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Öztahtalı, zamanı verimli kullanıp kullanmadığını farkına varabilmenin yolunun harcanan süre karşılığında elde edileni sorgulamaktan geçtiğini söyledi. Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Öztahtalı, okumanın etkisinden yararlanmanın önemine değindi. Öztahtalı, "Bir kitabı alır, bir hikaye okutursunuz ya da siz okursunuz. Sonra onunla ilgili bir üretim sürecine girersiniz. Mesela hikayeyi devam ettirmesini istersiniz çocuktan. Bu, aynı zamanda konuşma ve okuma becerisini tetikler. Çocukla bir hikaye yazılabilir. Bu da yazma becerisine ciddi bir katkı sağlar" ifadelerini kullandı. Dijital sistemlerin Z kuşağının yaşamının bir parçası olduğunu belirten Öztahtalı, "Yasaklamak, uzak tutmak, zaten çok mümkün değil ama bunu planlı ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlayabiliriz. Çocukların öğrenme yöntemlerinin en önemlisi, takip ve taklittir. Her şeyden önce anne ve babalar, bilinçli ve planlı şekilde bu sistemleri kullanmalı." görüşünü aktardı.

Etiketler : zaman z kuşağı yeni nesil
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