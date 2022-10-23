Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...

Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...

Ülkemizde 81 ilde hemen hemen her saat demlenen çayın aslında yanlış demlendiği ortaya çıktı. Demleme tekniği Uzakdoğu ülkelerine ait olan çay demleme konusunda açıklama yapan uzmanlar en doğru çay demleme tekniğini paylaştı.

Altın değerinde olan bu çay demleme tekniği aynı zamanda çayın içindeki faydaları da yok etmez.

PEKİ EN DOĞRU ÇAY NASIL DEMLENİR?

Herkesin bildiği çay demleme tekniği olan demin üstüne suyu koyup haşlamaya bırakmak çayın tadını bozar.

ÇAY DEMELEMEDE ALTIN DEĞERİNDE YÖNTEM

Bir çaydanlığa 5 bardak su dökün iyice kaynatın. Kaynayan suya 4 kaşık dem atın.

Ancak önce suyu kaynatıp sonra üstüne demi bırakmak altın değerinde olan çay demleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde çay yanmaz yanı tadı bozulmaz.

Bu sefer alt demliği su doldurun. Ocağa koyup üst demliği üzerinde bırakın zamanla çay dinlene dinlene demlenir.

Çayı bardağa boşaltırken kenardan ve yukarıdan boşaltmayın.

En lezzetli çay doldurma yöntemi ise çaydanlığı bardağa yakın tutup kenardan boşaltmadır.

Aynı zamanda en güzel çay ateşte pişer.

Çayın daha lezzetli olması için bu pratik yöntemler oldukça önemlidir. Özellikle çay severler için bu altın değerindeki bilgiyi not almalarını isteriz.