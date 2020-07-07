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Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
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07 Temmuz 2020 Salı 12:48:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 12:52:00

Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında

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Dünyada modern beyin ve sinir cerrahisinin kurucusu olan, "yüzyılın cerrahı" olarak da tanımlanan duayen isim Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 95. yaş gününü, farklı ülkelerden 10 binin üzerinde bilim insanının katıldığı toplantıyla kutladı.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından "yüzyılın beyin cerrahı" olarak da adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, bugüne kadar yaptığı ameliyatlarla binlerce hastanın yaşama tutunmasını sağlarken, birçok bilim insanının da yetişmesine katkı sundu.

6 Temmuz 1925'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan bilim insanının 95. yaş günü, dünyanın farklı ülkelerinden 10 binin üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel toplantıyla kutlandı.

Duayen isim, "Microneurosurgery - Past, Present & Future" (Mikronöroşirurjinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği) başlıklı uluslararası "webinar" toplantısında, mesleki tecrübelerini, bilgi ve deneyimlerini bilim insanlarıyla paylaştı.

Toplantıya, Harvard Üniversitesinden Prof. Ossama Al Mefty, Arkansas Nörobilim Enstitüsünden Prof. Ali Krisht, Brezilya Mato Grosso do Sul Üniversitesinden Prof. Paulo Kadri ve Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Türe de konuşmacı olarak katıldı.

Hayatını modern nöroşirurji biliminin gelişimine adayan Prof. Dr. Yaşargil, daha önce yayınladığı "Microneurosurgery" (Mikronöroşirurji) kitapları serisinin 7. cildini de pandemi sırasında tamamladı.

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