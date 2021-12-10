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10 Aralık 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 16:00:00

Yüzmeye giderken halterde şampiyon oldu

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Medine Bilicier, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken halter salonuna girmesiyle başladığı halter sporunda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Konya Spor Lisesi öğrencisi Medine Bilicier, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken yol üstünde gördüğü halter salonuna girmesiyle başladığı halter sporunda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Konya Spor Lisesi öğrencisi Medine Bilicier, "Haltere ilk başladığımda aklımda hiç bir şey yoktu. Sadece zevk için halter kaldırıyordum. Sonra ilerlediğimi fark ettim" dedi.

Medine Bilicier, Polonya'da bu sene 20-27 Ağustos'ta düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 71 ve silkmede 91 kilo ile 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Etiketler : halter medine biliciler altın madalya yaşam
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