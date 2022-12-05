Yüzde 30'a yükseldi! Pilot olmak isteyen kadınların sayısı artıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesindeki kadın pilot adayı sayısı her yıl artıyor.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde eğitim gören kadın pilot adayı sayısı her yıl artıyor. Bu yıl üniversiteye başlayan pilot adayları arasındaki kadın oranı, yüzde 20'den yüzde 30'a yükseldi.
- Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
- Bugün burçları neler bekliyor? 09 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
- Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
- Stresli papağanı kendine yoldaş edindi
- 61 yaşında 4. üniversiteyi okuyor
- Kedi Gülüm alışverişte