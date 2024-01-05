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05 Ocak 2024 Cuma 07:22:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:22:00

Yuvaya dönüş mutluluğu

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Depremlerin ardından duvarlara "Gidiyoruz ama döneceğiz" yazarak Hatay'dan ayrılan afetzedelerin geri dönüşü başladı. Kalıcı konut inşaatlarının sürdüğü, prefabrik iş yerlerinin açılmaya başladığı memleketlerine kavuşanların yüzü gülüyor.

BU BİR VEDA DEĞİL DİYE YAZMIŞLARDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını, evini, iş yerini kaybeden kimi afetzedeler, memleketlerini terk etmek durumunda kaldı. Şehri duvarlara yazdıkları "Gidiyoruz ama geri döneceğiz", "Bu bir veda değil geri geleceğiz", "Hatay hepimizin meselesi, geri geleceğiz" gibi yazılarla terk eden depremzedeler, kentin yeniden toparlanması için başlatılan kalıcı konut inşaatları, prefabrik iş yerlerinin açılmasıyla hasretini çektikleri Hatay'a dönüyor.

ÇOCUKLAR BAŞKA ŞEHİRDE YAPAMADI

Depremlerde hem babasını hem evini hem de iş yerini kaybeden Hasan Can Aslan, deprem sonrası eşi ve 3 çocuğuyla Antalya'nın Gazipaşa ilçesine gittiğini anlattı. Aslan, burada açtığı iş yerinde balık av malzemeleri satışı yaptığını ama şimdi memleketine geri döndüğünü söyledi. Depremlerin ardından 4 çocuğuyla 10 ay Antalya'da yaşayan Fatma Salkım da çocuklarının isteğiyle Hatay'a döndüklerini söyledi. Salkım, "Çocuklarım başka şehirde duramadı" dedi.

Depremde kardeşi, yengesi ve yeğenini kaybeden Mehmet Alkan, afetin ardından 10 ay Eskişehir'de yaşadığını şimdi geri döndüğünü anlattı.

Etiketler : deprem afetzede prefabrik iş yeri
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