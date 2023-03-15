Yusufeli'ni en son onlar terk edecek

Yusufeli'ni en son onlar terk edecek

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. İlçe merkezine ulaşan baraj suları, sanayi sitesi olmak üzere esnafın kapısına dayandı. Hak sahibi olamayan bazı esnaflar, baraj sularının ilçe sınırına girmesine rağmen taşınamadı. Onlar son güne kadar iş yerlerini açacaklarını belirttiler.

