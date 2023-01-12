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12 Ocak 2023 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 21:22:00

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 dip savak başarıyla test edildi. Böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 63 metreye ulaşarak dip savakların seviyesine geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı. Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.

Dip savaklar, barajda su tutulurken su seviyesinin günde 1 metreyi geçmeyecek şekilde kontrollü şekilde yükselmesini sağlıyor. Suyun fazla gelmesi halinde dip savaklar açılarak, fazla su tahliye ediliyor. Dip savaklar barajdaki su seviyesi belli kotlara geldiğinde, kontrol beklemesi sırasında su seviyesini sabit tutmak için gelen suyun tahliyesini ve büyük bir taşkın anında dolu savaklardan su tahliyesi yeterli olmadığı zaman açılarak, barajın emniyeti için su tahliyesi görevlerini gerçekleştiriyor. Yusufeli Barajı ve HES Kontrollü Su Tutma Programı'nın uygulanabilmesi için 4 dip savak bulunuyor.

YUSUFELİ BARAJI

Tesisin kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaattir. Dev tesisin üreteceği enerjiyle, ekonomiye yıllık 5 milyar lira katma değer temin edeceği hesaplanıyor. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla, Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak. Böylece 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini azaltacak. Ayrıca mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini artıracak.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dip savaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yusufeli Barajı Devlet Su İşleri Türkiye
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