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15 Mart 2023 Çarşamba 23:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 23:00:00

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 78 metreyi aştı

Kaynak: AA

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Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 78,10 metre oldu.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı 14 Mart itibarıyla 88,15 milyon metreküpe, su seviyesi 581,60 kotuna, su yüksekliği de 78,10 metreye ulaştı. Yeni ilçe merkezine taşınma işleminin tam olarak sona ermemesi ve eski ilçe merkezindeki binaların yıkımının sürmesi nedeniyle baraj gövdesine gelen suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilerek su tutma işlemi kontrollü gerçekleştiriliyor. Baraj havzasındaki su seviyesinin yükselmesiyle bazı eski köy yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolu su altında kaldı. Vadide biriken su, eski ilçe merkezindeki sanayi sitesi mevkisine kadar ulaşırken burada da bazı yollar su altında kalmaya başladı.

Etiketler : Yusufeli Barajı HES Çoruh Nehri

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