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18 Eylül 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 17:00:00

Yürüyerek dünya turu

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İspanya'dan yaya olarak yola çıkıp 3 yıl 3 aydır yürüyerek seyahat eden Yoram Ringoet, yaklaşık 8 bin kilometre mesafe kat etti. Ringoet, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra şehir şehir gezip Beyşehir'e geldi.

İspanya'dan yaya olarak yola çıkıp 3 yıl 3 aydır yürüyerek seyahat eden Yoram Ringoet, yaklaşık 8 bin kilometre mesafe kat etti. Ringoet, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra şehir şehir gezip Beyşehir'e geldi.

Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun bisiklet evinde misafir edilen 26 yaşındaki gezgin Yoram Ringoet, hedefinin Türkiye'den sonra yürüyerek önce Pakistan, sonra da Hindistan'a gitmek olduğunu anlattı.

Ringoet, yürüyüşe tek başına başladığını sonra eşi Ysis ile birlikte 2 yıl yürüyerek rotalarındaki ülkelere gittiklerini anlatarak, "Brezilyalı 41 yaşındaki eşim Romanya'ya gitti ara verdi ama bir hafta sonra buluşup tekrar beraber yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bisikleti çok sevmiyorum, o yüzden yürüyerek seyahat ediyoruz. Günde 20-25 kilometre yürüyorum. Yürüyerek çok yavaş ve çok kolay seyahat ediyorum. İnsanlara daha yakın oluyorsunuz, 'merhaba, nasılsın' demek, konuşmak daha güzel, daha samimi. Ayrıca, zor ve dağ yollarından da devam ediyoruz. Bisiklet buna izin vermiyor. Konya'dan sonra Nevşehir Kapadokya, Gaziantep ve İran'a geçmek istiyoruz. Oradan da rotamız önce Pakistan sonrasında Hindistan. Burada yürüyüşümüzü bitirmiş olacağız. Hep yürüyoruz, otobüse araçlara binmek yok, otostop çekmek yok. Yolda karşılaştığımız insanlar çok candan, samimi, misafirperver. Bize meyve veriyorlar, çay ikram ediyorlar, karnımızı doyuruyorlar. Geceleri çadırda kalıyoruz, evlerinde misafir edenler de oluyor. Beyşehir de çok güzel, beğendim, Eşrefoğlu Camisine hayran kaldım" dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise Beyşehir'deki bisiklet evinde genelde ilçeye gelen bisikletli gezginleri ağırladıklarını belirtip ilk kez yaya bir gezgini misafir ettiklerini vurgulayarak, "Beyşehir Doğa Yürüyüşleri ve Treeking Topluluğu olarak, Yoram'ın çok yürümesi bizim de ilgimizi çekti. Hiç arabaya binmeyişi, otostop çekmemesi ve üzerindeki 40 kiloluk çantasıyla devamlı yürüyerek seyahatini sürdürmesi ilgimizi çeken yönü oldu. Yardımcı olduk kalması için. Yemek ikramımız oldu, konaklamasını sağladık. 8 bin kilometre yol gelmiş 3 yılda ve 8 bin kilometre daha yürüyecek. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Etiketler : Yürüyerek dünya turu Mustafa Büyükkafalı Yoram Ringoet
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