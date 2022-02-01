VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
Bakan Akar: Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
"Büyükelçi aşkını nereden devşirmişler"
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem!
Kararnameyi imzaladı! Orduya 100 bin asker alacaklar
"İki gün içinde Türkiye ile anlaşma imzalayacağız"
Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü!
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'
Şelaleler buz tuttu
Millet kıraathanesi öğrencilerin ikinci evi
Evinin kapısını kedilere açtı
Bedeni hızla yaşlanıyor: Henüz 9 yaşında
Kuzuya çocuğu gibi bakıyor
Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor
Başkan Erdoğan'ı bekliyorlar: Bizim güvencemiz ana vatan Türkiye'dir
"Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu"
Dev projede yeni aşama tamam!
Petrol ve doğal gaz kuyuları için düğmeye bastılar
Türkiye ile ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkardılar: Onaylandı
Roketsan geliştirdi! 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor
01 Şubat 2022 Salı 19:03:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 19:04:00

Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

T.B, olayın ardından alışveriş merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler : Kayseri Erciyes Üniversitesi merdiven
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
'Kalp Yarası' hüsranı

'Kalp Yarası' hüsranı
"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"

"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Önceliği kızı

Önceliği kızı
Klibini kendisi çekti

Klibini kendisi çekti
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
'Destina'ya yeni albüm

'Destina'ya yeni albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER