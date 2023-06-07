'Yürüyemez' dediler o ‘koştu'

Doktorların "Yürüyemez ve konuşamaz" dediği 12 yaşındaki otizmli Talha Umut, şimdilerde atletizm branşında ter döküyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Talha Umut Altun'un başarı hikayesi herkesi gururlandırıyor. 2 yaşında otizm teşhisi konulan Talha Umut için bazı doktorlar "Yürüyemez ve konuşamaz" dedi.

Pes etmeyen aile, çocuklarını özel eğitimin yanı sıra gelişimine katkı sunmak için spora da yönlendirdi. Talha, öğretmenlerinin de teşvikiyle atletizm branşında eğitimlere başladı, şimdi yarışlara hazırlanıyor.

Talha Umut, Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda Yıldız Erkeklerde il ikincisi oldu.

Ailesine büyük gurur yaşatan Talha Umut, şimdi de Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için ter döküyor. Konuşmakta güçlük çeken ve sadece kelime çıktıları olan Talha Umut, özel eğitimler almaya devam ediyor.