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29 Eylül 2023 Cuma 07:12:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 07:12:00

Yürüten iyilik

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Depremlerin yıktığı Hatay'da anne, baba ve kardeşi enkaz altında vefat eden Verde, sol bacağını kaybetti. Küçük kız, Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla sol bacağına takılan protezi sayesinde yeniden ayağa kalktı.

13 YAŞINDA YALNIZ KALDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da ailesini kaybeden, enkazdan 4 gün sonra çıkarılan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 13 yaşındaki Verde Arslan, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla protezine kavuştu. 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki iki katlı evleri yıkılan Verde afette annesini, babasını ve 9 yaşındaki kardeşini kaybetti.

Verde Arslan, "Okuldan sonra merkeze fizik tedavi için geliyorum. Öyle geçiyor günlerim. Bacağıma alışıyorum, gayet rahat. Bazen kendi bacağım gibi geliyor" dedi.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Enkazın altından AFAD ekiplerince depremden 4 gün sonra çıkarılan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Verde'nin sol bacağı, diz altından ampute edildi.

Verde'nin doktorunun başvurusuyla ÇOİM devreye girdi, tetkik ve tedavilerin ardından bir ay önce protez bacağına kavuşan ve koltuk değneğiyle yürümeye başlayan küçük kız, haftanın her günü en az bir saat fizik tedavi görüyor.

Etiketler : hatay deprem enkaz verde arslan
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