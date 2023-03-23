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23 Mart 2023 Perşembe 22:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 22:45:00

Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Kaynak: AA

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Yurt içinden ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda kişi, Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri koyarak, iftar saatinin gelmesini bekledi.

Alman Çeşmesi ile Ayasofya'nın arasında çevrilen alanda Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Kur'an-ı Kerim okundu.

İftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından 201 yıllık iftar geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.

Top atışının ardından meydanda bulunan kişiler ilk iftarlarını yaptı. Sultanahmet Camisi'nde ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazlarını kılanlar, teravih namazını beklemeye başladı.

Etiketler : ramazan ayı sultanahmet meydanı iftar

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