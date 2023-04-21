Yürekten rehber

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21 Nisan 2023 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 14:03:00

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Doğuştan görme engelli Firdevs Yıldırım, İnsan İzi Derneği'nin gönüllüsü olarak depremin daha ilk günlerinden binlerce gönüllü gibi Adıyaman'ın yolunu tuttu.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli Firdevs Yıldırım, İnsan İzi Derneği'nin gönüllüsü olarak depremin daha ilk günlerinden binlerce gönüllü gibi Adıyaman'ın yolunu tuttu. Derneğin yerleşkesi olan Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda çalışmalarına destek olan ve yaşam enerjisiyle dikkati çeken Firdevs, afetzedelerle bir araya gelip dertlerini paylaşıyor.

Etiketler : adıyaman deprem gönüllü görme engelli firdevs yıldırım
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