Yürekleri de ısıttılar

ZORLU YAŞAM KOŞULLARI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç yollarına düşüp, Adana'ya giderek tarlada çalışan mevsimlik işçiler, aileleriyle birlikte çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise, ailelerin bu dramına seyirci kalmadı. Ekipler, önce işçilerin yoğun olduğu bölgeleri tek tek ziyaret edip, ailelerin ihtiyaçlarını belirledi; sonra da harekete geçti.

12 yaşındaki Sinem Arı, "Artık üşümeyeceğim. Ayaklarım da ısınacak" dedi.

Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan işçi Hüseyin Şahan (40) "Çocuklarımızın yüzü güldü. Daha önce de bize yatak yardımında bulunmuşlardı" diye konuştu.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Yüreğir'de çadırlarda aileleriyle birlikte yaşayan 50 çocuğun, önce beden ve ayakkabı numaraları belirlendi; sonra da onların sevdiği renklerde mont ve ayakkabı alındı. Birkaç gün sonra çocuklar, karşılarında polis ve ellerinde de mont ve ayakkabıları görünce sevinç çığlıkları atıp, polis abla ve ağabeylerine koşup onlara sarıldı. Ekipler de miniklerle yakından ilgilenip, onları giydirdi; ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı.

SONER KAN

