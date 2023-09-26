Yürek işi alev nöbeti

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bin 174 itfaiyeci arasında deprem, sel gibi doğal afetlerde, her türlü patlama, çökme gibi olağanüstü durumlarda ve mahsur kalma olaylarında 40 kadın itfaiyeci görev yapıyor. "İtfaiye Haftası" dolayısıyla kadın itfaiyecilerin, Altındağ İlçesi Baraj Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda düzenledikleri yangın söndürme tatbikatı görüntülendi.

CESARET VE SEBAT OLMALI

İskitler'deki itfaiye komuta merkezinde ihbar zilinin çalmasıyla araçlarına koşan itfaiyeciler, yangından koruyucu özel giysileriyle olay yerine dakikalar içerisinde ulaştı. Tatbikatta yangını 30 dakika içerisinde söndüren alev savaşçısı kadınlar, "İtfaiye personeli olmak kadın veya erkek işi değildir. Biraz yürek işidir. Yani inisiyatif, cesaret ve sebat olmazsa olmazıdır" şeklinde açıklama yaptı.

İtfaiye eri Asena Uykur "Bizim evimiz yandığında, itfaiyeciler herkesin koşarak uzaklaştığı yere kahramanca geldiler. Benim oyuncaklarımı ve ailemin eşyalarını kahramanca girip kurtardılar. O günden itibaren itfaiye üniformasına aşığım" dedi.

Ankara İtfaiyesi'nde 1,5 yıldır görev yapan Kübra Abastı, mesleği insanlara yardım etmeyi sevdiği için tercih ettiğini anlattı.

İtfaiyecilik mesleğine 14 yaşında, lise eğitiminde itfaiyecilik bölümünü seçerek ilk adımını attığını belirten itfaiye eri Tülay Koç, hayalindeki mesleği yaptığını söyledi.