VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Putin'e mesaj: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna'dan çek
Guterres, Ukrayna halkı için BM'nin büyük yardım planını açıkladı
Yurdun bazı bölgelerinde kar ve fırtına bekleniyor
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a soğuk duş!
Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı
AB'den Rusya itirafı
Stefan Kuntz: Ülke futbolunu Hamit yapılandıracak!
Dünyayı sarsan iddia!: Salı gecesine dikkat!
Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları!
Altında yeni dönem bugün başladı
Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?
Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde
Starlink paylaşımı sosyal medyayı inletti!
"Millet bu treni geri döndürecek değil"
Batı'dan çifte standart!
İşte elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları
Türkiye'de ilk defa geliştirildi!
Stephen King'den Putin yorumu: İlk kez aptal gibi görünüyor
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu
Türkiye'nin bölgede rolü kritik! ''Açık bir diplomasi yürütüyoruz''
3. Dünya Savaşı çıkar mı?
Ukrayna 6 günün bilançosunu açıkladı!
"Ukrayna duyarlılığı" ikiyüzlü ırkçılık!
01 Mart 2022 Salı 18:11:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 18:12:00

Yurdun bazı bölgelerinde kar ve fırtına bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari çevreleri ile Muş ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyinde etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olacağı ve 4 Mart Cuma saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışının 3 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışın 3 Mart Perşembe saat 08.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

MUĞLA VE DENİZLİ ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunulurken, yağışların 3 Mart Perşembe saat 03.00'e kadar süreceği öngörülüyor.

Akdeniz'in iç kesimi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına

Yarın öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde, zamanla Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde, güney yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 3 Mart Perşembe saat 11.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Fırtına sağanak
Epilepsi için bak

Epilepsi için bak
Müzikalin geliri gençlerin eğitimine

Müzikalin geliri gençlerin eğitimine
‘Sırça' kapalı gişe

‘Sırça' kapalı gişe
‘Kara Tahta'da

‘Kara Tahta'da
Miray'a 'çene' göndermesi

Miray'a 'çene' göndermesi
Önce düğün sonra bebek

Önce düğün sonra bebek
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş
Hayranları Aras'ı istiyor

Hayranları Aras'ı istiyor
Aşıklar yakayı ele verdi

Aşıklar yakayı ele verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER