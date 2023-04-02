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02 Nisan 2023 Pazar 14:09:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 14:09:00

‘Yunus'lu oyun timi

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Yunus timleri güvenliğini sağladıkları konteyner kentteki çocuklarla oyunlar oynuyor.

Malatya'da 10 bin kişinin kaldığı, İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentte görevli Yunus timleri, bir yandan güvenliği sağlarken bir yandan da çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, onların deprem psikolojisinden uzaklaşmasını sağlıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nden Malatya'ya geçici görevlendirilen Yunus timi de konteyner kentteki sahada farklı yaş gruplarından çocuklarla futbol ve basketbol oynadı.

Etiketler : malatya yunus timleri çocuk

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