‘Yunus'lu oyun timi

Malatya'da 10 bin kişinin kaldığı, İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentte görevli Yunus timleri, bir yandan güvenliği sağlarken bir yandan da çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, onların deprem psikolojisinden uzaklaşmasını sağlıyor.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nden Malatya'ya geçici görevlendirilen Yunus timi de konteyner kentteki sahada farklı yaş gruplarından çocuklarla futbol ve basketbol oynadı.