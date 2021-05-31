Yunuslar yırtıyor onlar dikiyor

Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Ordu'da eş ve çocuklarıyla balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, bir yandan da yıpranmış ağları tamir ediyor. Perşembe Medreseönü Balıkçı Barınağı'nda eşleri ve çocuklarıyla balıkçılık yapan kadınlar, bugünlerde daha çok, yıpranan ve yırtılan ağların onarımını yapıyor. 60 yaşındaki Halime Demir, "Denizde yunus çok olduğu için ağları yıpratıyor, yırtıyorlar. Ağları temizliyor, dikilecek yerleri onarıyoruz" dedi.



Perşembe Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir de işin ekonomik boyutu nedeniyle kadınların ailelerine destek verdiğini söyledi. Özellikle kış aylarında hava şartları dolayısıyla kadınların çalışırken zorlandıklarına dikkati çeken Demir, bu sorunu bir nebze de olsa çözüme kavuşturabilmek için kıyıda kulübe yaptıklarını ifade etti. Demir, böylece kadınların kulübede yırtılan ağları onardıklarını, çay demleyip dinlenebildiklerini aktardı. Kadınların ev işlerinin yanı sıra balıkçılık da yaparak ekonomiye destek olduklarına işaret eden Demir, "Çünkü eşler bunu tek başına beceremiyor artık. Teknoloji gelişti ama tek başına olacak bir iş değil." şeklinde konuştu. Demir, eskiye göre teknelerin büyüdüğünü, bu nedenle de balıkçıların eşlerinin çalışmasına daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.