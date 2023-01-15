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15 Ocak 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 18:00:00

Yumurta kabuğuyla rekor hazırlığı

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Ankara'da yaşayan yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran yeni çalışmasına başladı.

Ankara'da yaşayan yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, tavuk yumurtası üzerine 15 bin 55 delik açıp Arapça "Allah" lafzını işleyerek imza attığı rekorunu egale etmek için yeni çalışmasına başladı

Hamit Hayran, "Hedefim tavuk yumurtasına 18 binin üzerinde delik açarak dünyada hiçbir sanatçının bizi geçmemesini sağlamak. Eserimi bu sene içerisinde tamamlamayı planlıyorum" diyor.

Etiketler : ankara yumurta kabuğu sanatçı hamit hayran
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