Yumurta kabuğuyla rekor hazırlığı

Ankara'da yaşayan yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, tavuk yumurtası üzerine 15 bin 55 delik açıp Arapça "Allah" lafzını işleyerek imza attığı rekorunu egale etmek için yeni çalışmasına başladı

Hamit Hayran, "Hedefim tavuk yumurtasına 18 binin üzerinde delik açarak dünyada hiçbir sanatçının bizi geçmemesini sağlamak. Eserimi bu sene içerisinde tamamlamayı planlıyorum" diyor.