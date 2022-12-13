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13 Aralık 2022 Salı 21:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 21:00:00

Yüksekova'nın kardeleni

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Kendi köyünde görev yapan Müjgen Öğretmen öğrencileri için odun kırıp sobayı yakıyor, yerleri temizleyip camları siliyor. Fedakar öğretmen, karlı günlerde de öğrencilerini tek tek evlerine bırakıyor.

BÜYÜK SEVGİ VE TAKDİR GÖRÜYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dilektaşı Köyü'ne bağlı Çalımlı mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, bin bir zorlukla öğrencilere ders vermenin yanı sıra hademelik de yapıyor. Öğrencileri için odun kırıp sobayı yakan Müjgen öğretmen, sınıfını da düzenli olarak temizleyip camları siliyor. Karlı günlerde öğrencilerini tek tek evlerine de bırakan kahraman, köy halkı tarafından da büyük takdir topluyor.

KARLARI DA TEMİZLELİP YOL AÇIYOR

Kendi köyünün çocuklarına iyi bir eğitim sağlamak için her fedakarlığa hazır olduğunu belirten Müjgen Karaman, "Yaptığım tüm işlerden çok mutlu oluyorum, çünkü kendi köyümün çocuklarını geleceğe hazırlıyorum. Ben geleceğimiz olan çocuklarımız için tüm fedakarlığı göstermek için buradayım. Bunun yanında kar temizliğini de yapıyorum. Yorucu da olabilir ama öğrencilerime değer" diye konuştu.

Etiketler : yüksekova hakkari dilektaşı köyü müjgen karaman
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