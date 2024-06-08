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08 Haziran 2024 Cumartesi 23:07:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 23:07:00

Yükseklere sevdalı bir kadın

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28 yaşındaki Sultan "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" diyenlere inat kule vinç operatörü oldu.

27 metre yüksekte 8 tonluk vinci kullanan genç kadın "Bu yüksekliğe çıkıp çalışmak, bu işi yapmak için hayallerimin peşinden koştum" dedi.

MESAİ ARKADAŞLARI ŞAŞKIN

Kahramanmaraş'ta yapımı süren deprem konutlarının inşaatında vinç operatörü olarak çalışan 28 yaşındaki Sultan Öztürk, her gün metrelerce yüksekliğe çıkarak zorlu mesai yapıyor. Bir çocuk annesi 28 yaşındaki Öztürk, azmi ve başarısıyla erkek mesai arkadaşlarının da takdirini kazanıyor. 6 ay önce gerekli eğitimleri tamamlayarak başladığı mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sultan Öztürk, 27 metre yükseklikte 8 tonluk vinci kullanıyor.

KÖYDEKİLER BU İŞİ YAPIYOR

Doğup büyüdüğü köyün yarısının kule vinç operatörlüğüyle geçimini sağladığını, kendisinin de küçüklükten beri bunun hayalini kurduğunu anlatan Sultan Öztürk, "Kadın olmanın dezavantajlarını bu mesleğe ilk başladığımda yaşadım" dedi. Genç kadın "Televizyonlarda zor işlerde çalışan örnek kadınları görür, onlara özenirdim. Başarı, istemekle başlar, çaba göstermekle devam eder ve pes etmemekle tamamlanır" diye konuştu.

Sultan Öztürk "Çok zor ve hassas bir iş yaptığımın farkındayım. Kuleyi dengede tutmak, aşağıdaki arkadaşlarımızın tehlikeye atılmaması çok önemli" diyor.

Etiketler : Kahramanmaraş Sultan Öztürk Vinç
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