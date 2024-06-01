Yüz yüze gelecekler! Terim de ifade verecek

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu'nunda bulunduğu 29 kişiyi dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya "Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı 300 bin doları yerine koymak için futbolculardan para aldı. Döngü böyle devam etti" dedi.

'SAADET ZİNCİRİ'

Denizbank teftiş kurulu üyesi Cengiz İzgi ise Arda Turan'ın 'Fatih hocanın fonu olduğu için bu işe girdik' dediğini söyledi. İzgi, "Yapılan şeyler saadet zinciri. Turan'ın bize verdiği bir liste ile arada 26 milyon dolar fark vardı" diye ifade verdi.

TERİM DE İFADE VERECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluğunun devamına, Fatih Terim'in de arasında olduğu tüm müştekilerin 20 Eylül'deki duruşmaya hazır edilmesine karar verdi. Müştekiler duruşmaya gelmedikleri taktirde zorla getirilecek.