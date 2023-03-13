VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi
4 ilde eğitime kar engeli
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam ettirilmesini destekliyor
Ukrayna, Rusya'nın kararını "çelişkili" olarak nitelendirdi!
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere kredi imkanı
Nurdağı'ndaki sahra hastanesinde iki bebek dünyaya geldi
Almanya, Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürecek
Depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Çorum'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Türkiye, Lüksemburg'u farklı yendi: 15-1
Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti
Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ta kamyonet minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı
Biden'dan tartışmalı petrol sondaj projesine onay!
ABD'de bankalara yönelik kurallar güçlendirilecek
29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yoğun yağış nedeniyle Irak'ın en uzun köprüsünün bir kısmı çöktü
İsviçre, Ukrayna'ya gitmesin diye elindeki hava savunma sistemlerini imha ediyor
Depremin vurduğu 3 ilde eğitim öğretim başladı
Ticaret Bakanı Muş: Depremlerin ardından ekonomik faaliyetin hızla toparlanmasını bekliyoruz
13 Mart 2023 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 23:25:00

4 ilde eğitime kar engeli

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yozgat, Tokat, Çorum ve Samsun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir" dedi.

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.

ÇORUM'UN MECİTÖZÜ İLÇESİNDE DE BİR GÜN ARA

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Kar yağışı Yozgat Belediyesi eğitim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX