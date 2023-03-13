4 ilde eğitime kar engeli

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir" dedi.

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.

ÇORUM'UN MECİTÖZÜ İLÇESİNDE DE BİR GÜN ARA

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.