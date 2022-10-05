VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022 Nobel Kimya ödülü 3 bilim insanına verildi
AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni başörtüsü teklifi!
Başkan Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Rusya'ya yeni darbe vuracak... AB anlaşmaya çok yakın
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!
HAVELSAN'dan "KAPGAN İKA" sürprizi
Ukrayna'daki bölgelerin ilhakı resmileşti
Türkiye'den iki kıtada maden sondajı!
Gözler Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında!
BM ve IMF'den faiz uyarısı
Meteoroloji'den önemli uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli sağanak var
Benzin ve motorine zam geldi! Bugün her şey belli oluyor
O borçlar silinecek
Bildiğimi okurum
Firari ikili
Evlilik sonrası yeni anlaşma
Oğulcan'dan destek
Çocuklar için boyadılar
'Hürkuş' 21 Ekim'de beyazperdede
Mahkemede hesaplaşacak
Süper hayal kırıklığı!
05 Ekim 2022 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 11:32:00

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Etiketler : 2 katlı evde patlama dogal gaz yozgat
Tapusuyla geziyor

Tapusuyla geziyor
Antrenman sonrası alışveriş

Antrenman sonrası alışveriş
‘Aile'ye girdi

‘Aile'ye girdi
Albüm hazırlığı

Albüm hazırlığı
Harbiye kahkahası

Harbiye kahkahası
Bayıltan fotoğraf

Bayıltan fotoğraf
‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler

‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
İtalya'da rekor başlangıç

İtalya'da rekor başlangıç
Bella Hadid'e elbise sıktılar

Bella Hadid'e elbise sıktılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes