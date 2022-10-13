Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Kaynak: AA
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.