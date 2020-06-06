  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çiftçilere müjde!
Kovid-19 salgınının vurduğu Amerikan iş gücü piyasasında normalleşme sinyali
Trakya'da son yağışlar ekinleri başaklarla doldurdu
Göçmenlerle 100 yıl önce gelen biberde fide dikim heyecanı
Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı
YouTube fenomenleri hakkında hapis istemi!
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu
Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim, sistemimizin olağan bir parçası olacak
Kahramanmaraş'ta izinsiz nişan törenine 85 bin lira ceza
Yılan kabusu! Bu kez kanalizasyondan çıktı
Kriz bekleyenlere kötü haber! Borsa İstanbul tarihinin rekorunu kırdı
Hafter'e büyük şok! Sağ kolu Tümgeneral Madi istifa etti
Alman silah markası Sig-Sauer iflas etti
BELTUR kafe ve restoranları 8 Haziran'da hizmete açılacak
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
İngiltere'de korkutan gelişme! Koronavirüs araştırması! 6 bebek virüslü doğdu
Başkan Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı
Bakan Soylu'dan muhalefetin Meclis'teki eleştirilerine flaş yanıt: Siyasete en büyük darbe terördür
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki Ayasofya ayrıntısı
İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye tehdit
Türkiye'nin denizlerdeki gururu Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
Vatan Şaşmaz itirafı!
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:13:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:13:00

YouTube fenomenleri hakkında hapis istemi!

ABONE OL

Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan 'Deli mi ne?' kanalıyla bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile aralarında ünlü Youtuber'ların da bulunduğu Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube'daki "Deli mi Ne?" kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un "yasak alanlara girme" maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da "yasak alanlara girme" suçuna iştiraktan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

Stadyumda Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Yılmaz, "yasak alanlara girmek", diğer 4 şüpheli ise aynı suça iştirak etmekten adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER