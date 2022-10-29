Yorumu Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç - 29 Ekim

ZİHNİNİZİN DERİNLİKLERİNE İNME ZAMANI

Merkür 17 Kasım'a kadar Akrep burcunda seyahat edecek. Zihninizin derinliklerine doğru bir kazı yapacaksınız. Kendinizden bile gizlediğiniz hırs, kin, öfke, kıskançlık dolu düşünceleriniz ile yüzleşme vakti geldi.



Bu hafta astrolojik açıdan dananın kuyruğu kopuyor. Mars 30 Ekim günü İkizler burcunda 12 Ocak 2023 gününe kadar sürecek olan geri hareketine başlıyor. Mars ile ilgili konularda yavaşlamak ve ağırdan almak gerekecek. Yeni bir girişimde bulunurken sakin olun, acele etmeyin. Hareketlerinizin sonuçlarını iyi düşünün. Düşünmeden harekete geçmeyin. Öfkenizi etkin bir şekilde yönetin.

FEVRİ VE KIRICI OLMAYIN

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Fevri ve kırıcı olmayın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Pire için yorgan yakmayın. Yerinde, zamanında ve dozunda tepkiler verin. Rakiplerinizin hamlelerine karşı sakin ve sağduyulu olun. Bilgi kirliliği, yalan, dedikodu ve iftira karşısında tedbirli olun. Elinize, dilinize hakim olun. Her duyduğunuza inanmayın. Hemen gaza gelmeyin. Dünyada bankalara, internet sitelerine vb. siber saldırılar gündeme gelebilir. Ülkeler arasındaki diyalog sorunları savaş rüzgarları estirebilir. Sosyal medyada bilgi kirliliği pik noktasına çıkabilir. Ulaşım bağlamında rötarlar ve kazalar sıkça yaşanabilir. Liderlerin sert söylemleri ortamı gerebilir. 29 Ekim günü Merkür akrep burcuna geçecek. 17 Kasım gününe kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizin derinliklerine doğru bir kazı yapacaksınız. Kendinizden bile gizlediğiniz hırs, kin, öfke, kıskançlık dolu düşünceleriniz ile yüzleşme zamanı. Olayları ve kendinizi derinlemesine analiz etmeniz mümkün olacak. Sezgileriniz artacak. Ancak aşırı şüpheci olmayın. Fikir savaşlarından uzak durun. Karşı tarafı zorla ikna etmeye çalışmayın. İkna etmek için manipülasyon yapmayın. İletişim kurarken ortaya çıkan krizleri etkin bir şekilde yönetin. Eğitim hayatınız ile ilgili değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Atacağınız imzalar kariyerinizde dönüşüm yaratabilir.

SERT RÜZGARLAR ESECEK

Dünyada diplomatik ilişkilerde manipülasyon rüzgarları sert esebilir. Daha önceden gizlenmiş olan gerçekler ortaya çıkabilir. Sırların ifşa edilmesi söz konusu olabilir. 3 Kasım günü Venüs ile güney ay düğümü kavuşacak. Hem aşk hayatınızda hem sosyal ilişkilerde karmaşa ve kaos yaşanabilir. Sakin olun, geçmişteki hataları yeniden yapmayın. Kendinize değer verin. Size değersiz hissettirenleri ciddiye almayın. Son dönemece girilen bu haftada şans sizden yana olsun.

31 EKİM- 6 KASIM HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde gündeminizde özellikle maddi konular ön plana çıkacaktır. Elinizdeki imkanları istikrarlı bir şekilde koruma altına almanız gerekebilir. Bu yüzden gelir gider dengesi arasında çok fark oluşmamasına dikkat etmelisiniz. Başkalarından elde ettiğiniz maddi kazanımlarla veya paylaşılan kaynaklarla ilgili ödemelerde gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Sağlık açısından bugünlerde bünyeniz hassas olabilir. Çok kalabalıklara girmeden sosyalleşmelisiniz. Yeme içme konusunda da dengede olmaya özen göstermelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde gündeminizde ikili ilişkilerinizi hareketlendirecek durumlar ön plana çıkacaktır. Eşiniz veya sevgiliniz ile aranızda geçmişte çözülmesi yarıda kalmış bir konu bugünlerde yeniden karşınıza çıkabilir. Bu konuyu tamamen çözebilmek adına olaya karşı olan yaklaşım şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Önceden sözde kalmış bir anlaşma konusu varsa, bugünlerde o anlaşma için imza atabilir, ortaklık kurmak isteyebilirsiniz. Ayrıca eskiden yaşadığınız yere yeniden taşınma ihtimalide doğabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde gündeminizde yoğunlaşmanız gereken sorumluluklarınızla ilgili konular, yanınızda çalışan yardımcı kişilerle bağlantılı durumlar ön plana çıkacaktır. Çalışma ortamınızda bir türlü bitmek bilmeyen angarya işler sizin üstünüze kalabilir. Bu durum biraz gerilmenize yol açabilir. Aynı zamanda bugünlerde sağlığınıza her zamankinden daha özen göstermelisiniz. Özellikle beslenme konusunda bağışıklığınızı yüksek tutabilmek adına ek gıda takviyesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Evcil hayvanınızda da küçük rahatsızlıklar meydana gelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde gündeminizde çocuklarınızın durumuyla ilgili konular, aşk hayatınızı ilgilendiren gelişmeler ön plana çıkacaktır. Bugünlerde uzun zamandır bir araya gelmediğiniz insanlarla bir organizasyon aracılığıyla aynı ortam içerisine girebilirsiniz. Eski sevgiliniz yeniden sizinle iletişime geçmek isteyebilir. Bu durum sizi duygusallaştırabileceği gibi şüpheler içerisine de sokabilir. Bir süredir aklınızdan yatırım yaparak ek kazanç sağlama fikri geçiyor olabilir. Bu hafta böyle bir girişimde bulunmak riskli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ertelemek en doğrusu olacaktır.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde gündeminizde netlik kazanması gereken ailevi meseleler, ev hayatınızı ilgilendiren durumlar ön plana çıkacaktır. Uzun zamandır göremediğiniz aile büyüklerinize ziyarette bulunabilir, onlarla özlem giderebilirsiniz. Taşınmaz varlıklarla ilgili uzun zamandan beri devam eden davalık durumlar bir sonuca bağlanabilir. Psikolojik açıdan geçmişle bugünü kıyaslama duygusu bir süreliğine zihninizi meşgul edebilir. Böyle bir durumda günlük hayatınıza odaklanmalı, size keyif verebilecek konulara yönelmelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde gündeminizde kardeş veya en yakınlarınızla birlikte oluşturduğunuz planları, ticari yaşamınızı ilgilendiren konular ön plana çıkacaktır. Önceden yapmak isteyip de bir türlü fırsat yakalayamadığınız seyahat imkanını bugünlerde planlayabilirsiniz. Uzun zamandır haberini beklediğiniz bir konu varsa hayatınızda, bugünlerde bu konu ile ilgili yazışmalar içerisine girebilirsiniz. Yine bazı önemli gördüğünüz konular hakkında şüphe duyabileceğiniz için bir süre fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan çekinebilir, bazı işlerinizi gizliden yürütme ihtiyacı duyabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde gündeminizde maddi kazanımlarınızı ilgilendiren konular veya taşınabilir mallar ilgili durumlar ön plana çıkacaktır. Kontrollü olma içgüdünüz sebebiyle bugünlerde ekstra kazanç getirme potansiyeli taşıyan tüm olasılıklara kuşkuyla yaklaşmaya meyilli olabilirsiniz. Tatminsiz hissetmeniz durumunda gereğinden fazla bireysel, keyfi harcamalar yapmaya meyilli olabilirsiniz. Sonradan maddi dengesizlikler yaşamamak adına aşırılıktan kaçınmalısınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde gündeminizde duygusal hayatınızın durumu, bireysel arzularınızı ilgilendiren konular ön plana çıkacaktır. Genel olarak hayatınızın her alanında hareketlilik olabilecek günler içerisindesiniz. Geçmişten bugüne taşınan konuları çözmek adına ısrarcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Etrafa yaydığınız çekici enerji sayesinde ikna etmek istediğiniz konularda çevrenizdeki kişileri etkiniz altına alabilirsiniz. Sağlık açısından bugünlerde bağışıklığınızı destekleyecek ek takviyelere ihtiyacınız olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde gündeminizde gizli yürütülmesi gereken durumlarla ilgilenme, angarya işlerin zorluklarıyla uğraşma gibi konular ön plana çıkacaktır. Bugünlerde endişeli, şüpheci bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Bu durum üzerinizde karamsarlık yaratabilir. Arkanızdan dedikoduların döndüğünü düşünebilir, bu tarz konulara takılı kalabilirsiniz. Herkesle paylaşamadığınız özel konular üzerinizde baskı yaratabilir. Böyle bir durumda psikolojik destek almak rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK:

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde gündeminizde sosyal yaşamınızı ilgilendiren durumlar, dış faktörlerin üzerinizde yaratacağı etkiler ön plana çıkacaktır. Uzun zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu buluşma zihninizde nostalji rüzgarları estirebilir. Katılacağınız bir davette eski sevgilinizle yeniden karşılaşabilirsiniz. Bugünlerde ekip çalışmaları içerisinde yer almak biraz stresli olabilir. İyi organize ve planlı olmanız durumunda bu geçici stresi dengeye sokabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde gündeminizde işinizin gidişatı ile ilgili durumlar, üstlerinizle aranızdaki konular ön plana çıkabilir. Bu aralar iş anlamında kimlerle ne paylaştığınıza her zamankinden daha çok dikkat etmelisiniz. Aksi durumda itibarınızı zedelemeye çalışacak kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kariyerinizin yönünü belirleme anlamında geçmişte kaçırdığınız bir fırsatın benzerini bugünlerde yakalayabilirsiniz. İş kurma gibi bir düşünceniz varsa da bu konuda hafta boyunca risk içeren girişimlerden uzak durmalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde gündeminizde yabancılarla yapılan işlerdeki son durum, eğitim hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkacaktır. Yabancı ülkelerle yapılan tüm işlerde bu hafta maddi akışta gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca vize, pasaport alımı gibi konularda da aksilikler oluşabilir. Bu durum endişe yaratabilir olsa da soğukkanlı davranarak bu soruna çözüm getirebilirsiniz. Yaşadıklarınızın etkisiyle hayatta nasıl bir misyonunuz olduğunu keşfetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle öngörüsel danışmanlık almak adına harekete geçebilirsiniz.