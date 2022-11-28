Yörüklerin 'kış göçü' başladı
Yörüklerin yaklaşık 40 günlük 200 kilometreyi bulan 'kış yurdu' göçü sürüyor.
Yaz mevsimini Konya ve Karaman civarında, kışı ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerindeki çadırlarda geçiren Yörüklerin yaklaşık 40 günlük 200 kilometreyi bulan 'kış yurdu' göçü sürüyor.
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