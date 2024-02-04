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04 Şubat 2024 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 07:44:00

Yörük kültürünü yaşatıyor

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Aydın'da yaşayan Yılmaz Korkmaz, 8 yıldır kış aylarında yörüklerin giymiş olduğu yöresel kıyafetlerini giyiyor, körüklü çizmeleri ile dikkat çekiyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Yılmaz Korkmaz, 8 yıldır kış aylarında yörüklerin giymiş olduğu yöresel kıyafetlerini giyiyor. Körüklü çizmeleri ile dikkat çeken Korkmaz, elinden tesbihi de düşürmüyor.

Postanede 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan İncirliovalı Korkmaz, kış aylarında yörük kıyafeti giyerek kendini hem soğuklardan koruyor, hem de babasının giydiği kıyafetleri giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Eşiyle birlikte Efeler ilçesine giden Korkmaz, durakta otobüs beklerken elindeki tespih, ayaklarındaki körüklü çizme ile görenlerin dikkatinden kaçmadı. Dört çocuk babası Korkmaz, körüklü çizmenin ayaklarını sıcak tuttuğunu söyledi. Elinden tespihi düşürmeyen Korkmaz, giydiği 8 körüklü çizme ile de adeta yörük kıyafetinin tanıtımına gönüllü elçilik ediyor.

Korkmaz, Ekim ayının sonlarına doğru giydiği kıyafeti Nisan ayında çıkardığını söyledi. Babasının giydiği yöresel kıyafetleri giydiğini ifade eden Korkmaz, "Baba kıyafetini giydiğim için çok mutluyum. 8 yıldan beri kışları bu şekilde giyinirim. Ben Yörüğüm. Bu giydiğim yörüklerin giyim tarzı. Ama benden sonrakiler bu şekilde giymeyi devam ettirir mi bilemiyorum artık" diye konuştu.

Etiketler : yörük yöresel kıyafet çizme
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