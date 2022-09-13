Yöneticiliği bıraktı çiftçi yetiştiriyor

34 yaşındaki Sevil Gülsoy Düzgün, 3 yıl önce İstanbul'da kozmetik firmasında yönetici pozisyonunda çalışırken kariyerini sonlandırıp eşiyle Düzce'deki köyüne yerleşti. Köyüne yerleşip 30 dönüm arazide kudret narı, şeker otu ve lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkiler üretmeye başladı. Genç kadın, kurduğu merkezde çiftçi kadınlara da eğitim veriyor.



Çalıcuma köyündeki 30 dönümlük arazisinde kendi çabalarıyla kudret narı, şeker otu, melisa, lavanta ve ada çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye başlayan Düzgün, bunlardan sabun, krem ve benzeri ürünler elde etti.

Bitkileri ve şu anda bir firmaya ürettirdiği doğal ürünleri internet üzerinden satan Düzgün, arazisinde "eğitim merkezi" de kurdu.

Gerek burada gerekse çeşitli illerde organize ettiği toplantılarla ara ara çiftçi kadınlara tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile bunlardan doğal ürün elde edilmesiyle ilgili eğitimler veren Düzgün, eşi ve yanında çalıştırdığı çiftçilerin desteğiyle hasat mesaisini sürdürüyor.

Çevresinde "Gezgin Bitkici" olarak tanınan Düzgün, AA muhabirine, eğitim ve üretim merkezi kurup olabildiğince bahçede üretim yapma hayaliyle işini bırakıp Düzce'ye yerleştiğini söyledi.

Bugün bunu gerçekleştirdiğini anlatan Düzgün, "Bir eğitim merkezimiz var, bahçede tarım yapıyoruz ve bize bağlı bir sürü de çiftçi var. Onlar da bizimle birlikte üretim yapıyor." dedi.

İşin en güzel tarafının kadın çiftçilerin ürettiklerini ürün haline dönüştürmek olduğunu vurgulayan Düzgün, "Lavanta üretiyorlar. Lavantadan yağ, sabun ve krem yapıyoruz. Kudret narı yetiştiriyoruz, kudret narından kremler yapıyoruz. Bahçelerinde ne yetişiyorsa veya bizim önerdiğimiz neyi yetiştiriyorlarsa onları alıp tamamen organik ve yasal prosedürlerle kozmetik ve gıda ürünü yaptırıyoruz." diye konuştu. Toprağı çok sevdiği için oğlunun adını "Toprak" koyduğunu ifade eden Düzgün, "Doğayı severse insanı da sever" düşüncesiyle onu da eğitmeye başladıklarını kaydetti.