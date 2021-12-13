13 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00
Yolların temizliği Gülsüm'e emanet
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun şoförlüğünü yapan 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben, kentin temizliği için çalışıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun şoförlüğünü yapan 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben, kentin temizliği için çalışıyor. 2 çocuk annesi Türben, "Kamyonu kullanmayı öğrendikten sonra evi temizlemek şehri temizlemekten daha zor gelmeye başladı" dedi.