VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stokçuluk nedir, yasak mı, cezası ne kadar? Stokçuluk günah mı, kaç gün stok tutulabilir?
Stokçuluğa karşı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Rusya: Sınırlarımızı tekrar tamamen kapatamayız
Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor
Rusya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması
Bakan Pakdemirli: Yapılan yatırımlar köyden kente göçü tersine çevirdi
ABD'den şaşırtmayan S-400 hamlesi!
Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti
Detaylar açıklandı! 20 bin personel alınacak
Yolların temizliği Gülsüm'e emanet
İnsan gibi düşünen yapay zekaya bir
İki festivalde 7 ton hamsi tüketildi
Aile içi şiddet mağduru
Japonya'da öğrencilerini ezanla tanıştırıyor
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
Melis'i tiye aldı
Tam 50 kilo vermiş
Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı
Türkiye, dost ülkede altın arayacak
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Rusya'dan uyarı: Askerlerimiz karşı karşıya gelebilir
Lukaşenko'dan Türkiye'ye teşekkür
F-35'in dikkat çeken sorunları!
"Milli Enerjide Güçlü Türkiye"
13 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00

Yolların temizliği Gülsüm'e emanet

ABONE OL

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun şoförlüğünü yapan 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben, kentin temizliği için çalışıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun şoförlüğünü yapan 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben, kentin temizliği için çalışıyor. 2 çocuk annesi Türben, "Kamyonu kullanmayı öğrendikten sonra evi temizlemek şehri temizlemekten daha zor gelmeye başladı" dedi.

Etiketler : Gülsüm Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülsüm Buko Türben
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
34 yaşına sette girdi

34 yaşına sette girdi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Sibel Can'a doyamadılar

Sibel Can'a doyamadılar
Anlaşmalı boşanıyorlar

Anlaşmalı boşanıyorlar
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu

Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"

"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER