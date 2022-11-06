Yolların sultanı

EŞİNE YAPTIĞI ŞAKA GERÇEK OLDU

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Sanayi-Kurtuluş Hattı'nda şoförlük yapan Aysun Akbolat'ı görenler şaşırıyor. Eşinin mesleğini olan dolmuş şoförlüğünü yaptığını anlatan "Son 2 yıldır eşimle konuşuyorduk ve çok şoför olmak istiyordum. Eşimle şakalaşırken dolmuşu da sürebileceğimi kendisine söyledim ve şaka gerçek oldu. Dolmuşu elinden aldım. Trafiğe kapalı alanlarda önce test sürüşleri yaptım. Sonrasında SRC belgesi de alarak dolmuş sürmeye trafikte başladım" dedi.

Aysun Akbolat "Yolcular Önce şaşırıyor sonra da tebrik ediyor" diye konuştu.

Eşi Yakup Akbolat "Ben kendisine ev işlerinde yardımcı oluyorum o da bana işimizde yardımcı oluyor" dedi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ

Trafiğe çıkalı henüz 15 gün olmasına rağmen çok güzel tepkiler aldığını belirten Aysun Akbolat, şehrin ilk ve tek kadın minibüs şoförü olma özelliğini taşıyor. Akbolat, "Herkes bana selam veriyor, ben de onlara korna çalarak selamlıyorum. Bu tepkileri de alınca daha da fazla işime dört kolla sarılıyorum. Herkes kendi ekmeğini kazanmalı ve bizler de ekmeğimizi taştan çıkartabiliriz. Erkekler her alanda iş yapamazlar fakat kadınlar her işin üstesinden ustaca gelebilirler" şeklinde konuştu.