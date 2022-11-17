VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kastamonu'da düğünde gaz kaçağı: 40 kişi zehirlendi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tekrar aday olmayacağını açıkladı
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Türkiye'den Gazze'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ABD'de 7 Senatörden Federal Ticaret Komisyonuna mektup: Musk'ın Twitter'ını soruşturun
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: Türkiye'nin yanındayız
Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor
Türkiye'den Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale eğitimi
Konya'da 7 kişiyi öldüren caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet!
Terör saldırısında 17 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi
BM'den Türkiye'ye övgü: Önemli bir merkez haline geldi
Mardin'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkmenistan ziyareti
Çin'in taykonot ekibi 3'üncü uzay yürüyüşünü yaptı
Bakan Koca: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması
Arnavutluk Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan ve Guterres'e tebrik
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
17 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00

Yola asfalt gönüllere su serptiler

ABONE OL

Evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çeken engelli vatandaş için devlet harekete geçti. O bölüm asfaltlandı, engelli vatandaş da hayata bağlandı.

Evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çeken engelli vatandaş için devlet harekete geçti. O bölüm asfaltlandı, engelli vatandaş da hayata bağlandı.

6 AY ÖNCE MEMLEKETİNE DÖNDÜ

İstanbul'da motosikletle kuryelik yaparken, 2018'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki Çetin Zorbozan'ın iki bacağı dizinin üzerinden kesildi. Zorbozan, 6 ay önce eşi ve 2 çocuğuyla Kastamonu Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyündeki babaevine döndü. Zorbozan, evi ile ana yol arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çekti.

ARTIK EŞİME, DOSTUMA GİDEBİLECEĞİM

Köyde yolların asfaltlandığı sırada muhtar Kazım Zorbozan ve İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı, engelli vatandaşın evinin yolunda da inceleme yaptı. Yaşadığı sorunun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine Zorbozan'ın evinden ana yola kadarki bölümün de asfaltlanması kararı alındı. Yol, iş makinesiyle düzeltildikten sonra İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplandı. Zorbozan "Sağ olsunlar, artık eşime dostuma, camiye gidebileceğim" dedi.

Yeniden hayata kavuştum

Yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zorbozan, "Valimiz yolumuzu yaptırdı. Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize teşekkür ederim. Yeniden hayata kavuştum" diye konuştu.

Etiketler : kastamonu çetin zorbozan asfalt
Kendini ödüllendirdi

Kendini ödüllendirdi
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar
Perde dikti

Perde dikti
Yorumlara sinirlendi

Yorumlara sinirlendi
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Gözleme açtılar

Gözleme açtılar
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX