Yola asfalt gönüllere su serptiler

Evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çeken engelli vatandaş için devlet harekete geçti. O bölüm asfaltlandı, engelli vatandaş da hayata bağlandı.

6 AY ÖNCE MEMLEKETİNE DÖNDÜ

İstanbul'da motosikletle kuryelik yaparken, 2018'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki Çetin Zorbozan'ın iki bacağı dizinin üzerinden kesildi. Zorbozan, 6 ay önce eşi ve 2 çocuğuyla Kastamonu Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyündeki babaevine döndü. Zorbozan, evi ile ana yol arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çekti.

ARTIK EŞİME, DOSTUMA GİDEBİLECEĞİM

Köyde yolların asfaltlandığı sırada muhtar Kazım Zorbozan ve İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı, engelli vatandaşın evinin yolunda da inceleme yaptı. Yaşadığı sorunun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine Zorbozan'ın evinden ana yola kadarki bölümün de asfaltlanması kararı alındı. Yol, iş makinesiyle düzeltildikten sonra İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplandı. Zorbozan "Sağ olsunlar, artık eşime dostuma, camiye gidebileceğim" dedi.

Yeniden hayata kavuştum

Yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zorbozan, "Valimiz yolumuzu yaptırdı. Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize teşekkür ederim. Yeniden hayata kavuştum" diye konuştu.