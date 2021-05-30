Yol arkadaşını bulana ödül verecek

Bir haftadır yol arkadaşını bulmak için sokakları dolaşıp kayıp ilanları yapıştıran İranlı gezgin, köpeğini bulan kişiye 3 bin lira ödül vaad etti. Sechahari, "O benim tek arkadaşımdı. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın" dedi.



Sechahari, 6 ülke gezmek için çıktığı yolculuğun henüz başında yol arkadaşını kaybettiğini söyledi. Köpeğinin otelde kaldığı sırada kaybolduğunu anlatan Sechahari, şöyle konuştu: "Şehrin bilindik yerlerine fotoğraflarını astım, duyurdum. Ancak halen ses yok. Bisikletimle seyahat ediyorum. Köpeğimi arkadaki sepet kısmına koyuyordum. Şimdi sokak sokak onu arıyorum. Bisikletime de yapıştırdım fotoğrafını. Köpeğim 2 yıl 3 aydır benimle. Küçüklüğünden beri beraberiz. Seyahate birlikte başladık. Kamp yaptık beraber. O benim tek arkadaşım. Bu dünyada sahip olduğum tek şey. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın. Köpeğimi bulan kişiye 3 bin lira ödül vereceğim."