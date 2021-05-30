Yol arkadaşını bulana ödül verecek
İranlı gezgin Farzan Sechahari, "Boche" isimli köpeğiyle İran'dan uçakla İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki Sechahari, bisikletiyle Anadolu'yu gezmek için yola çıktı. Turun ikinci durağı İzmir'de otelde kaldığı sırada Boche kayboldu.
Bir haftadır yol arkadaşını bulmak için sokakları dolaşıp kayıp ilanları yapıştıran İranlı gezgin, köpeğini bulan kişiye 3 bin lira ödül vaad etti. Sechahari, "O benim tek arkadaşımdı. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın" dedi.
Sechahari, 6 ülke gezmek için çıktığı yolculuğun henüz başında yol arkadaşını kaybettiğini söyledi. Köpeğinin otelde kaldığı sırada kaybolduğunu anlatan Sechahari, şöyle konuştu: "Şehrin bilindik yerlerine fotoğraflarını astım, duyurdum. Ancak halen ses yok. Bisikletimle seyahat ediyorum. Köpeğimi arkadaki sepet kısmına koyuyordum. Şimdi sokak sokak onu arıyorum. Bisikletime de yapıştırdım fotoğrafını. Köpeğim 2 yıl 3 aydır benimle. Küçüklüğünden beri beraberiz. Seyahate birlikte başladık. Kamp yaptık beraber. O benim tek arkadaşım. Bu dünyada sahip olduğum tek şey. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın. Köpeğimi bulan kişiye 3 bin lira ödül vereceğim."