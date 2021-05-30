  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katil İsrail'in şehit ettiği Filistinli kızın son resminde yürek burkan ayrıntı
İsrail'i uyardılar... "Tel Aviv'i vururuz"
Kandil'den gizli e-posta! Terör destekçileri kırmızı listede
Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi?
Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
Türkiye farkını ortaya koydu!
Yol arkadaşını bulana ödül verecek
Misafir odasında sınıf
Mavi Tik yoğunluğu
Z kuşağıyla gelen şöhret
4 maske bir siperlikle uçtu
1162 terörist etkisiz hale getirildi
Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
Bakan Varank duyurdu... Türkiye'de üretilecek
Artık ismi bir marka
Hande'nin organik güzelliği
Linçlere artık alıştı
10 yıl sonra yeniden gelinlik
Ekin mutluluğu Birce'de buldu
'Yüzleşme'yle başlayan aşk
1 Haziran'da kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Macron'u yerin dibine soktular: Müslümanlar için bir utanç!
Meteoroloji'den önemli uyarı... Gök gürültülü sağanak geliyor
30 Mayıs 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 16:00:00

Yol arkadaşını bulana ödül verecek

ABONE OL

İranlı gezgin Farzan Sechahari, "Boche" isimli köpeğiyle İran'dan uçakla İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki Sechahari, bisikletiyle Anadolu'yu gezmek için yola çıktı. Turun ikinci durağı İzmir'de otelde kaldığı sırada Boche kayboldu.

Bir haftadır yol arkadaşını bulmak için sokakları dolaşıp kayıp ilanları yapıştıran İranlı gezgin, köpeğini bulan kişiye 3 bin lira ödül vaad etti. Sechahari, "O benim tek arkadaşımdı. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın" dedi.

Sechahari, 6 ülke gezmek için çıktığı yolculuğun henüz başında yol arkadaşını kaybettiğini söyledi. Köpeğinin otelde kaldığı sırada kaybolduğunu anlatan Sechahari, şöyle konuştu: "Şehrin bilindik yerlerine fotoğraflarını astım, duyurdum. Ancak halen ses yok. Bisikletimle seyahat ediyorum. Köpeğimi arkadaki sepet kısmına koyuyordum. Şimdi sokak sokak onu arıyorum. Bisikletime de yapıştırdım fotoğrafını. Köpeğim 2 yıl 3 aydır benimle. Küçüklüğünden beri beraberiz. Seyahate birlikte başladık. Kamp yaptık beraber. O benim tek arkadaşım. Bu dünyada sahip olduğum tek şey. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın. Köpeğimi bulan kişiye 3 bin lira ödül vereceğim."

Etiketler : iran turist köpek boche Farzan Sechahari
Fenomenlerle rekor geliyor!

Fenomenlerle rekor geliyor!
Bodrum'da milyonluk yatırım

Bodrum'da milyonluk yatırım
İlk yolcuları ünlü

İlk yolcuları ünlü
Gizli nikahtan ilk kareler!

Gizli nikahtan ilk kareler!
Finalde özür diledi

Finalde özür diledi
Nazar korkusu

Nazar korkusu
Kariyerime odaklıyım

Kariyerime odaklıyım
Fotoşop değil gerçeğim!

Fotoşop değil gerçeğim!
Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER