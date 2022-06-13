Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" yapıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" yapıldı. Üsküdar Yaylası'nda düzenlenen festivalde, yaklaşık 200 yıllık Türkmen geleneği devam ettirildi. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, yün eğirdi, def çalıp türkü söyledi. Çeşitli oyunların da oynandığı festivalde aşıklar yöresel türküler seslendirdi.
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