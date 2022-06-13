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13 Haziran 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 17:00:00

Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali

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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" yapıldı.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" yapıldı. Üsküdar Yaylası'nda düzenlenen festivalde, yaklaşık 200 yıllık Türkmen geleneği devam ettirildi. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, yün eğirdi, def çalıp türkü söyledi. Çeşitli oyunların da oynandığı festivalde aşıklar yöresel türküler seslendirdi.

Etiketler : Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali Kayseri Yeni Yoğurt Bayramı
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