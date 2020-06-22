YKS'ye girecek öğrencilere uyarı: Son gün çalışmayın

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22 Haziran 2020 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 17:46:00

YKS'ye girecek öğrencilere 'son gün çalışmayın' uyarısı

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Dr. Öğr. Üyesi Alkayış, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bir gün önce ders çalışmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite adaylarının 27 Haziran'da saat 10.15'te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da saat 10.15’te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün saat 15.45'te üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) gireceklerini anımsattı.

TYT'nin yerleştirme puanlarına katkısının yüzde 40, AYT ve YDT'nin ise yüzde 60 olduğunu aktaran Alkayış, "Sınav için var olan bütün çalışmaları yaparak gerekli bilgi birikimine ve deneme sınavları tecrübesine sahip olan adayın; sınava kısa bir süre kala ve sınav anında bazı önemli stratejilere dikkat etmesi gerekir." dedi.

Havanın ısınmasıyla sınava hazırlanan bazı öğrencilerin rehavete kapılabileceğini aktaran Alkayış, "Aman bu tehlikeli rehavete kendimizi kaptırmayalım. Son günler, konu tekrarları, bol bol soru çözümü, seri denemeler, önceki yıl ve yıllarda üniversite sınavından çıkan soruları çözmek için iyi bir fırsattır." ifadesini kullandı.

"ÖNCE SORU KÖKÜ DAHA SONRA METİN OKUNMALI"

Alkayış, sınava yakın günlerde adaylarda stresle birlikte kaygı düzeyinin de arttığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Soruyu doğru anlamalı ve sayısal derslerde basit işlem hatalarına dikkat edilmeli. Sınavda doğru görülen ilk seçenek hemen işaretlenmemeli, geri kalan bütün seçenekler okunduktan sonra doğru seçenek optiğe kodlanmalı. Sınav süresini efektif kullanmak, paragraf sorularını doğru ve daha hızlı çözmek amacıyla önce soru kökü daha sonra metin okunmalı."

"DİKKATİNİ TOPARLAMAYAN SINAV STRESİ VE KAYGISIYLA BAŞ EDEMEZ"

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, sınavdan birgün öncesinde ders çalışmanın stres ve kaygıyı artıracağını ifade ederek, "Sınava bir gün kala çalışma bırakılmalı. Aksi takdirde sınav gününe kadar çalışmak, soru çözmek stres ve kaygıyı artırabilir." dedi.

Sınav süresince öğrencilerin sadece kendi soru kitapçıklarına odaklanmalarını isteyen Alkayış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer adayların hangi testten başladığına, daha yavaş veya hızlı soru çözümüne takılmamanız gerekir. Böyle bir durumda sınavda dikkatinizi toparlayamazsınız. Dikkatini toparlamayan sınav stresi ve kaygısıyla baş edemez. Sonuç olarak bütün bu yöntemlerle birlikte moraliniz iyi olsun. Olumsuz duygu ve düşüncelere kapılmayın. Ancak sınavda gereğinden fazla stresli durumlarda derin nefes alıp vererek, kaygıyı rahatlıkla kontrol edebilirsiniz."

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