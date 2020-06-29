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29 Haziran 2020 Pazartesi 08:10:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 08:10:00

‘YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul haftaya yoğunlukla başladı

Kaynak: AA

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5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Durakta otobüs beklerken çoğu vatandaşın maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 07.35 itibariyle trafiğin yüzde 35 olduğu görüldü.

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