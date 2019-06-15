YKS'de kalp krizi geçiren Sercan Bolat hayatını kaybetti... Kahreden detay!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sırasında fenalaşıp yere düşen 24 yaşındaki Sercan Bolat yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi. Bolat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) katılan 24 yaşındaki aday yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi.
Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda kalbi duran Bolat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Bolat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sercan Bolat'ın 2 yıllık evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
(AA)
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