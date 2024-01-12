Yırtıcı kuşların yuvası Konya'da
Yırtıcı kuşlar, Konya'da Karatay Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde kendileri için oluşturulan özel alanlarda misafir ediliyor.
Doğada hayatta kalma kabiliyetini yitiren engelli yırtıcı kuşlar, Konya'da Karatay Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde kendileri için oluşturulan özel alanlarda misafir ediliyor. 25 şahin, 27 kartal, 2 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde üç öğün besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.