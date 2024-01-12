Yırtıcı kuşların yuvası Konya'da

Doğada hayatta kalma kabiliyetini yitiren engelli yırtıcı kuşlar, Konya'da Karatay Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde kendileri için oluşturulan özel alanlarda misafir ediliyor. 25 şahin, 27 kartal, 2 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde üç öğün besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.