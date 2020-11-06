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06 Kasım 2020 Cuma 16:21:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 18:29:00

Yılmadılar, başardılar

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Niğde'de yaşayan Mustafa Demir, bebekken uygulanan enjeksiyon sonrası felç geçirip, engelli kaldı. Hayata küsmedi. Şanlıurfa'da çiftlik kuran Hüseyin Korkmaz, çiftliğinde üretilen sütün satılması için pazar bulamadı.

Niğde'nin Bor İlçesi’ne bağlı Okçu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demir (45), bebekken uygulanan enjeksiyon sonrası felç geçirip, engelli kaldı. Hayata küsmedi, İŞKUR'un verdiği hibe kredisiyle aldığı 36 koyun ile hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Demir, "Benim gibi engelli olanlar hayata küsmesin, mücadele edip, kendi işlerini kursun" dedi.

Şanlıurfa'da devlet desteği ile 20 dönüm alana 100 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Hüseyin Korkmaz, çiftliğinde üretilen sütün satılması için pazar bulamadı. Elindeki sütü satamayınca 10 bin metrekarelik alana 70 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu. Bölgedeki besicilerin sütünün alındığı fabrikada pastörize süt, beyaz peynir, krem peynir, yoğurt, tereyağı, ayran üretimi yapılıyor.

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