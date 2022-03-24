VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'liler Biden'i, Rusya'ya karşı yeterince sert bulmuyor
Somali'de bombalı saldırılar: 48 kişi öldü
Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayımlandı
DEİK, Türk müteahhitlik sektörü ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yapacak
Tanzanya ile BM arasında kritik anlaşma!
Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde şok iddia
Avrupa Putin'in restini görecek mi?
İngiltere'den 65 isme yaptırım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor"
Mardinli minik Ronaldinho
Engelli ressam sokakları renklendiriyor
Kaynak suyuna şükür yemeği
Cerrah kardeşler aynı hastanede
"Türkiye ile pozitif bir ajandamızın olmasını istiyoruz"
Türkiye'nin en modern tesisi
Dünyanın gözü Brüksel'de
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
"Putin'in yaptıkları barbarlığı çoktan aştı"
İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu
Kremlin'den açıklama geldi
İkinci el pazarında sıfır etkisi!
Yine ateşle oynuyorlar
Rusya Ukrayna'da PKK/YPG'li teröristleri mi kullanıyor?
"S-400" teklifine Türkiye'den cevap
24 Mart 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 18:00:00

Yetimleri doyuran Kızılay çiftliği

ABONE OL

Türk Kızılay'ın Hatay'daki çiftliğinde sığınmacılara tarım ve hayvancılık eğitimi veriliyor. Bu çiftlikten elde edilen taze meyve, süt ve yumurta, çocukların beslenmesi için yetimhanelere dağıtılıyor.

20 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULDU

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 20 dönüm üzerine kurulan sera ve çiftlikten elde edilen taze meyve, süt ve yumurta bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklara ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş "İki yıldır özellikle çocuklu ailelerimize ulaşıyoruz. Çünkü gelişmekte olan ve süte en çok ihtiyaç duyanlar çocuklardır. Projemiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini destekliyor" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE UNUTULMUYOR

Suriyeli sığınmacıların meslek edinmesine de katkı sunan çiftlikte bu yılın başından bugüne hasat edilen 7.5 ton muz ve çilek yetimhanelerde kalan çocukları sevindirdi. Çiftlikte günlük 70 litre süt ile 80 yumurta elde ediliyor. İki yıldır süren uygulamada yetimhanelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de taze yumurta ve süt her gün ulaştırılıyor.

Etiketler : kızılay sığınmacı eğitim
Antonia Banderas'tan övgü

Antonia Banderas'tan övgü
Aşk-ı Ada

Aşk-ı Ada
10 bin kişiyle hep bir ağızdan!

10 bin kişiyle hep bir ağızdan!
MS hastalığından kurtuldum

MS hastalığından kurtuldum
Ali mayısta geliyor

Ali mayısta geliyor
Rock festivali başlıyor

Rock festivali başlıyor
Dizi için sakallar gitti

Dizi için sakallar gitti
Romantik dans

Romantik dans
4 milyon barajını geçti

4 milyon barajını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER