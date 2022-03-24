20 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULDU



Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 20 dönüm üzerine kurulan sera ve çiftlikten elde edilen taze meyve, süt ve yumurta bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklara ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş "İki yıldır özellikle çocuklu ailelerimize ulaşıyoruz. Çünkü gelişmekte olan ve süte en çok ihtiyaç duyanlar çocuklardır. Projemiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini destekliyor" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE UNUTULMUYOR

Suriyeli sığınmacıların meslek edinmesine de katkı sunan çiftlikte bu yılın başından bugüne hasat edilen 7.5 ton muz ve çilek yetimhanelerde kalan çocukları sevindirdi. Çiftlikte günlük 70 litre süt ile 80 yumurta elde ediliyor. İki yıldır süren uygulamada yetimhanelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de taze yumurta ve süt her gün ulaştırılıyor.