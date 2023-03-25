Yetim anneleri, afetzede çocuklar için üretiyorlar

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen anneleri ve çocukları mutlu edecek armağanlar hazırlamayı sürdürüyorlar. Daha önce ürettikleri ürünleri afetzede ailelere ve çocuklara teslim eden yetim anneleri, yeni ürünler üretmek için yoğun mesai harcıyorlar.

