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25 Mart 2023 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 16:24:00

Yetim anneleri, afetzede çocuklar için üretiyorlar

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Gaziantep'te yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen anneleri ve çocukları mutlu edecek armağanlar hazırlamayı sürdürüyorlar.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen anneleri ve çocukları mutlu edecek armağanlar hazırlamayı sürdürüyorlar. Daha önce ürettikleri ürünleri afetzede ailelere ve çocuklara teslim eden yetim anneleri, yeni ürünler üretmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Etiketler : afetzede çocuk yetim

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