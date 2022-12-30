Yetenekleri paraya dönüştüren dükkan

Bursa'da açılan Bekay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ev hanımlarına destek olmak için farklı bir konseptte hizmet veriyor. Bu kooperatife üye olan ev hanımları evde yetenekli oldukları işlerde ürünler yapıp bu ürünleri kooperatifin çarşıda bulunan dükkanına bırakıyor. Ev hanımlarının ürettiği ürünler satıldığında haber veriliyor. Ürünü satılan ev hanımı ücretini alıyor.

