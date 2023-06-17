Yeşile aşık dede

Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Abdurrahman Abacı, ilerleyen yaşına rağmen 10 dönümlük mera arazisine diktiği fidanlarla çevre yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlıyor. Doğup büyüdüğü bölgeyi yeşillendirmek için çabalayan Abdurrahman Dede, 10 bin metrekarelik mera arazisinde onlarca çam, kayısı, badem ve elma fidanını toprakla buluşturdu. Triportör ile sık sık bölgeye gelen 4 çocuk babası Abacı, çift bastonla yürüyerek gücünün yettiği kadar ağaçlar için emek veriyor, zaman zaman emekli maaşından ayırdığı parayla işçi tutup alanın bakımını yaptırıyor.

