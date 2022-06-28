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28 Haziran 2022 Salı 09:33:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 09:34:00

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Bir devir daha kapandı

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Kara Murat olarak hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden olan Cüneyt Arkın'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Cüneyt Arkın ile ilgili gelen haber herkesi yasa boğdu. Birçok filme imzasını atan Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

Etiketler : Cüneyt Arkın Babası Kurtuluş Savaşı Hacı Yakup Cüreklibatur
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